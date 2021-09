Sesongens første United-tap etter enormt sluttdrama

(Manchester United – Aston Villa 0–1) Ole Gunnar Solskjær gikk på sesongens første smell i Premier League. Kortney Hause (26) scoret og lagde straffe helt på tampen av kampen. Det straffesparket blåste Bruno Fernandes over.

TAP: Ole Gunnar Solskjær så eget lag sløse med sjansene og tape mot Aston Villa.

Manchester United er en marerittmotstander for Aston Villa. Bare én av de 45 siste kampene har endt med seier til «The Villans», og oddsen var ikke på deres side denne gangen heller.

United har hatt en sterk start på årets Premier League-sesong, og var store favoritter før kampen, men slet tungt med å overliste Emi Martinez.

Det maktet Kortney Hause og Villa i motsatt ende av banen. Midtstopperen fikk sjansen fra start i Axel Tuanzebes fravær og stanget inn tre poeng og Villas første seier over United på 17 år.

På overtid lagde Hause straffespark i motsatt ende av banen. Helten så ut til å ødelegge for seg selv og eget lag, men Bruno Fernandes – som vanligvis er så sikker – blåste straffesparket langt over. Cristiano Ronaldo må lure på hvorfor ikke han fikk ta det.

Det var smått utrolig at lagene gikk målløse til pause. Villa hadde de største sjansene, med bom på omtrent åpent mål og alene mot De Gea. I motsatt ende av banen dannet Pogba, Fernandes, Greenwood, Ronaldo og Maguire en mitraljøse av enorme sjanser, men det ville seg ikke for Solskjærs stjernegalleri.

Null mål og to skader på viktige spillere ble fasit for Solskjær. Før pause måtte Luke Shaw kaste inn håndkleet, og etter pause led Harry Maguire samme skjebne. To av fire spillere i forsvarsrekken ute, men det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig skadet de to engelske landslagsspillerne er.

