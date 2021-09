Solskjær skuffet etter United-tap i enormt sluttdrama: – Liker det ikke

(Manchester United – Aston Villa 0–1) Ole Gunnar Solskjær gikk på sesongens første smell i Premier League. Aston Villas Kortney Hause (26) både scoret og lagde straffe helt på tampen av kampen. Det straffesparket blåste Uniteds Bruno Fernandes (27) over.

TAP: Ole Gunnar Solskjær så eget lag sløse med sjansene og tape mot Aston Villa.

25. sep. 2021 15:25 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Jeg er selvfølgelig skuffet fordi det var offside på målet. Det er synd vi får den avgjørelsen mot oss, sier Solskjær etter kampen.

Det avgjørende øyeblikket kom da Kortney Hause steg til værs på en corner og stanget gjestene i ledelsen to minutter før full tid.

Det Solskjær reagerte på var hvordan Ollie Watkins dekket de Gea da Hause headet, men dommeren så ingen regelbrudd og VAR koblet seg heller ikke på.

– Med en gang ballen traff hodet mitt, visste jeg at den ville gå inn, forteller Hause om scoringen.

Midstopperen, som hadde fått sjansen i Axel Tuanzebes fravær, jublet hemningsløst for scoringen, men glede ble raskt snudd til fortvilelse. På overtid handset helten Hause i eget felt og plutselig så seieren ut til å ryke.

– Jeg var knust og sint på meg selv. Rettferdigheten seiret til slutt, for jeg mener at det ikke var en straffe, sier Hause etter kampen.

Cristiano Ronaldo ville nok gjerne ta straffesparket, men det var landsmann Bruno Fernandes som gjorde seg klar. Flere spillere samlet seg rundt krittmerket i forkant, muligens for å forstyrre portugiseren. Han blåste ballen himmelhøyt over fra 11 meter og kastet bort det ene poenget for United.

– Jeg liker det ikke, hvordan de samlet seg rundt straffemerket. Bruno er vanligvis veldig god i de situasjonene, men uheldigvis bommet han denne gangen, sier Solskjær.

– Du kan ikke klandre ham for å ta straffen. Men med statistikken hans, forventer man ikke at han har tar en slik straffe, mener tidligere Premier Leagueæ-spiller Michael Owen.

Fernandes fikk noen trøstende ord fra Ronaldo i etterkant, men det hjelper nok lite.

Manchester United er vanligvis en marerittmotstander for Aston Villa. Bare én av de 45 siste kampene har endt med seier til «The Villans», og oddsen var ikke på deres side denne gangen heller.

United har hatt en sterk start på årets Premier League-sesong, og var store favoritter før kampen. Men vertene slet tungt med å overliste Emi Martinez i Villa-buret. Det maktet gjestene mot David de Gea i motsatt ende av banen.

Villas første seier over Manchester United siden 2009 er et faktum. Siden den gang har lagene møttes 17 ganger.

– Jeg tror Gabriel Agbonlahor scoret seiersmålet den gangen. Det måtte komme en ny seier, og vi har spilt godt de siste ukene. Dette gir spillerne en enorm tro, sier Villa-manager Dean Smith til BBC.

Det var smått utrolig at lagene gikk målløse til pause. Villa hadde de største sjansene, med bom på omtrent åpent mål og alene mot De Gea. I motsatt ende av banen dannet Pogba, Fernandes, Greenwood, Ronaldo og Maguire en mitraljøse av enorme sjanser, men det ville seg ikke for Solskjærs stjernegalleri.

Begge lag fortsatte å skape sjanser etter pause, men det var ikke før helt på slutten det tok helt av. Der var det Villa som utnyttet sjansene best.

Null mål og to skader på viktige spillere ble fasit for Solskjær. Før pause måtte Luke Shaw kaste inn håndkleet, og etter pause led Harry Maguire samme skjebne. To av fire spillere i forsvarsrekken ute, men det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig skadet de to engelske landslagsspillerne er.

– Akkurat nå ser det ikke ut som de kan spille på onsdag, men vi får se, opplyser Solskjær.