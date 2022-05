Guardiola svarer Haaland-kritikerne

Pep Guardiola gleder seg til å få kjempen fra Bryne på laget, og slår tilbake mot dem som er skeptiske til om Haaland vil passe inn i Citys spillestil.

ÅRETS VIKTIGSTE KAMP: Pep Guardiola gjør seg klar for sesongens siste - og viktigste kamp når laget hans tar i mot Aston Villa hjemme søndag.

Sommerens store overgang i internasjonal fotball var en med en nordmann i hovedrollen. Erling Haaland ble klar for Manchester City for to uker siden, etter å ha satt inn utrolige 85 mål på 88 kamper for Borussia Dortmund.

Pep Guardiola gjør seg klar for årets viktigste kamp som kan sikre Manchester City det fjerde Premier League-trofeet på fem år. På pressekonferansen før kampen snakket han om den norske nysigneringen. Han har tydeligvis fått med seg at enkelte mener at Haaland ikke vil passe inn i Citys spillestil.

– Jeg hører folk sier han ikke kommer til å tilpasse seg måten vi spiller på. Da må jeg spørre: Hvordan spiller vi? Jeg er ganske sikker på at de (kritikerne) ikke vet det, sier Guardiola ifølge Guardian og fortsetter:

SISTE KVELD MED GJENGEN: Erling Haaland vinker farvel til Dortmund-fansen i hans siste Bundesliga-kamp for klubben mot Hertha Berlin 14. mai.

– Jeg er ganske sikker på at han kommer til å tilpasse seg. Det skjer alltid. Når spillere er gode - og det er de gjerne i klubber som dette - så har de bra energi til å se det positive, og forstå at vi er der for å hjelpe dem. Vår måte å spille på er enkel egentlig. Jeg er ganske sikker, men for å gi en vurdering må jeg jobbe med ham. Når han scorer så mange mål, så er det fordi han er god.

Tålmodig

Guardiola er også tydelig på at han slett ikke er utålmodig med nordmannen, og at dersom Erling Haaland trenger måneder på å tilpasse seg, så er det null problem.

– Han har ikke kommet for å være her i tre måneder, han har kommet for å bli her i flere år, håper jeg.

Tidligere denne uken uttalte Guardiola at Manchester City må tilpasse seg Haalands spillestil.

– Dersom han må tilpasse seg oss, så vil han ikke få utløp for alt talentet sitt. Vi er nødt til å tilpasse oss ham, sa Guardiola til Premier League Productions ifølge Reuters.

Også her forsøkte den spanske treneren å skru ned de enorme forventningene som stilles til unggutten.

– Alt vi ønsker er at spillerne vi henter skal trives her, både på og utenfor banen. Dersom han får en dårlig periode, så vil vi være der for ham. Det viktigste er at han trives her. Jeg forventer ingenting, kun at han trives her.

ØNSKES VELKOMMEN: City-fans ønsket Erling Haaland velkommen til klubben rett etter signeringen var klar før møtet med West Ham i forrige uke.

Først er det imidlertid årets sesong som skal gjøres ferdig. Utgangspunktet i morgen er enkelt for Manchester City: Vinner de mot Aston Villa hjemme på Etihad så er ligatittelen sikret, nok en gang rett foran nesa på Liverpool.

Guardiola har tidligere i sesongen antydet at laget hans jobber i motbakke fordi «alle» ønsker at Liverpool vinner tittelen. Og dersom de klarer fire titler på fem sesonger begynner de å nærme seg legendariske Alex Ferguson - og hans Manchester United, som klarte bragden tre ganger.

– Da det skjedde så forstod man hvor store United var i denne perioden som klarte å gjøre det så mange mange ganger.