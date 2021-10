Trøbbel for Deila - playoff-plassen kan ryke

(NY Red Bulls - New York City 1–0) Ronny Deila og New York City FC har en utfordrende tid i vente etter kveldens tap mot erkerival New York Red Bulls.

Ronny Deila på sidelinjen mot Montréal tidligere i sommer.

Det tok kun tre minutter før New York Red Bulls’ Christian Casseres Jr. satt inn den VG+ Sport-sendte kampens eneste mål.

Dette gjør Ronny Deilas menn sårbare.

De har kun vunnet én av sine åtte kamper. Før kveldens møte med byrival New York Red Bulls stod de med 40 poeng, tilsvarende en 6. plass i den østlige serien.

Red Bull lå på 9. plass, kun tre poeng bak.

– Lokaloppgjøret er en stor utfordring for oss, for vi trenger en seier. Jeg vet vi kan klare det. Når man ser på tabellen ser man at hvert poeng er viktig, sa Deila i forkant av debyet.

Tapet gjør at byrivalen klatrer tre plasser og stiller likt som erkerivalen i jakten på playoff. De ligger nå på henholdsvis 8. og 9. plass.

Deila og City har kun fem seriekamper igjen før sluttspillet starter i slutten av november. De syv beste i hver av de to nasjonale seriene - den østlige og vestlige - avanserer hit.

Det er svært jevnt i toppen - og begge New York-lagene er bare ett poeng bak D.C. United og Montréal.

Deilas lag har kun vunnet seks av de totalt tyve «Hudson River-derbyene» mot New York Red Bulls, og statistikken ser ikke noe bedre ut etter i kveld.