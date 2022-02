Bodø/Glimt sjokkerte Celtic: Vant på bortebane etter to mønsterangrep

(Celtic – Bodø/Glimt 1–3) Et angrep som startet hos egen keeper, en vanvittig enkeltmannsprestasjon av Ola Solbakken (23) og et langskudd fra Hugo Vetlesen (21) sørget for seier i Conference League.

Ola Solbakken og Amahl Pellegrino feirer sammen med målscorer Runar Espejord.

17. feb. 2022 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed leder Bodø/Glimt 3–1 før returoppgjøret spilles på Aspmyra om en uke. Sammenlagtvinneren går videre til åttedelsfinalen.

Drøyt seks minutter var spilt da januarkjøpet Runar Espejord tuppet inn sitt første mål i gul drakt.

– Det var fantastisk artig. Å komme ut på fullsatt Celtic Park var «djævelsk stilig», sier Espejord, på kav Tromsø-dialekt, i intervjuet med V4.

Angrepet startet som femmeter hos målvakten Nikita Haikin, og gikk via midtstopper Marius Høibråten, før Glimts nye venstreback Brice Wembangomo stormet fremover langs venstresiden.

Han slapp ballen videre til Ulrik Saltnes, som dyttet videre til Amahl Pellegrino. Deretter kombinerte Hugo Vetlesen og Ola Solbakken, før førstnevnte spilte fri Runar Espejord, som satte ballen forbi Joe Hart i Celtic-buret.

– Jeg sto plutselig alene der og da var det bare å tuppe den forbi, sier Espejord.

– Vi var litt usikre på hvor vi stor, men så viser vi tidlig hvor vi faktisk er, sier Ola Solbakken til V4.

Hjemmelaget presset på og skapte trykk mot Glimt-målet, men de store sjansene uteble.

– Det er bra trøkk og vi er vel på høyde med dem. Det er små marginer at vi ikke dominerer enda mer. Vi spiller litt for mye på deres styrker, sa Ola Solbakken til V4 i pausen.

Ni minutter ut i andre omgang mottok høyrekanten pipekonsert av Celtic-fansen etter å ha ligget nede og klaget til assistentdommeren for at spillet ikke ble stoppet.

Solbakken fikk klar beskjed av Kjetil Knutsen om å fokusere på kampen, og kanten svarte på tiltale: To raske overstegsfinter ble etterfulgt av et lite touch og en påfølgende tunnel, før han spilte ballen på tvers inn foran mål.

Espejord viste overblikk og hælflikket ballen videre til Amahl Pellegrino, som enkelt dyttet inn 2–0 for Bodø/Glimt.

– Jeg lå nede og fikk ikke helt med meg hva som skjedde, men plutselig var vi angrep. Artig mål, sier Solbakken til V4.

Ola Solbakken satte fingeren til leppene og hysjet på hjemmefansen – som allerede var tyst etter sjokket på Celtic Park.

Utover i kampen ble flere av Glimt-spillerne slitne. Amahl Pellegrino og Runar Espejord ble erstattet av Gilbert Koomson og Victor Bonifacee, før Ulrik Saltnes måtte gi plass for Morten Ågnes Konradsen noen minutter senere.

Da Daizen Maeda stanget inn reduseringen for Celtic etter 80 minutter etter en sjelden markeringssvikt i boksen til Glimt, luktet Celtic Park blod.

Men jubelen stilnet fort da Hugo Vetlesen klemte til fra distanse. Ballen skiftet retning i et Celtic-bein og gikk i en parabelbue over Joe Hart i Celtic-buret.

– Vi har gjort noe riktig når folk drar etter 80 minutter, sier Pellegrino.

Sammenlagtvinneren får en plass i åttedelsfinalene i Conference League, som spilles 10. og 17. mars.

PS! Bortemålsregelen gjelder ikke.

Saken oppdateres!