Ekspert før ventet United-demonstrasjon: – Et resultat av ti år uten suksess

Det er ventet nye demonstrasjoner fra frustrerte Manchester United-supportere før møtet med Liverpool mandag kveld, men Manchester United-ekspert tror ikke det blir så ille som for 15 måneder siden.

KLARE MELDINGER: Manchester United-supportere under en protestaksjon utenfor Old Trafford mot klubbens amerikanske eiere i april.

22. aug. 2022 17:33 Sist oppdatert nå nettopp

Den gangen – da Ole Gunnar Solskjær var klubbens manager – måtte rivaloppgjøret bli utsatt etter at en gruppering av supportere tok seg inn på banen på Old Trafford.

Bakteppet var at Manchester United akkurat vært en av de europeiske storklubbene som flørtet med dannelsen av en ny Super League, som igjen fikk det allerede heftige sinnet mot Uniteds amerikanske eiere fra Glazers-familien til å boble enda mer.

– Det tror jeg ikke skjer igjen. Det var så voldsomt det kunne bli, og at det var mulig, var ganske sjokkerende på det tidspunktet, sier Eivind Holth, journalist i United.no, nyhetsnettstedet til den skandinaviske supporterklubben til Manchester United.

Også Liverpool-manager Jürgen Klopp er i forkant av kampen konfrontert med mulige aksjoner fra hjemmefansen. Tyskeren mener Liverpool i så fall må bli tilkjent seieren på walkover.

– Vi har ingenting å gjøre med saken hvis supporterne ikke ønsker at kampen spilles. Vi kan ikke bare rearrangere kampen igjen og prøve å få plass til den i en utrolig travel periode, svarer Liverpool-sjefen.

United.no-journalist Eivind Holth tror altså ikke det ekstreme skjer på nytt, men regner med det blir et nytt demonstrasjonstog fra supportere på vei til sesongens tredje ligakamp for Manchester United og Liverpool.

Ingen av lagene har imponert så langt: Liverpool har åpnet med to uavgjorte, men Manchester United har tapt begge sine kamper.

Skulle klubbens nye manager Erik ten Hag ryke på sitt tredje strake tap mandag kveld, noe oddsen tilsier at han kommer til å gjøre, vil det være første gang på 36 år at Manchester United åpner ligasesongen med tre tap. Dette skjedde altså høsten 1986 – og førte til at Ron Atkinson fikk sparken og Alex Ferguson overtok. Historien hans kjenner de fleste.

Tilbake i 2022 er Manchester United-supporterne trolig mer opptatt av hvem som eier klubben enn hvem som styrer fotballaget. Glazer-familien har hatt aksjemajoritet siden 2005 og det er amerikanerne som United-fansens først og fremst demonstrerer mot, selv om Holth opplever misnøyen på forskjellige måter.

– Alle er enige om at Glazers må ut. Av dem som kjenner supportermiljøet i Manchester bedre enn meg, sier det er en relativt splittet supportergruppe. Du har de som er i 30-40-50-årene og går på Old Trafford, mens du har andre, kanskje yngre fans som ikke går på stadion og er mer utålmodige. De har aldri sett United vinne noe og uttrykker sin frustrasjon. Det er en kjempeutfordring å samle en så stor supporterbase, beskriver Holth.

– De er uenige om hvordan de skal gjøres. Noe går på det rent fotballmessige, der noen vil bytte ut hele laget, mens de som har vært der i 30 år tenker annerledes. De er supportere på forskjellige måter. Dette er et resultat av ti år uten suksess og med frustrerende eierskap, fortsetter Manchester United-journalisten.

Han fulgte selv et demonstrasjonstog før ligaåpningen mot Brighton, men påpeker at de ikke gjør annet enn å synge, rope, tenne bluss og vise frem bannere.

– I dag vil det handle mest om å unngå konfrontasjon med Liverpool-fansen. Det er den gruppen (som står bak demonstrasjonen) veldig opptatt av; ting skal gå fredelig for seg. De er opptatt av omdømmet, sier Holth.

EIERE: Avram (venstre) og Joel Glazer (høyre) sammen på tribunen før en kamp i 2015.

– Så har du det som skjer på sosiale medier. Det er mye mindre håndfast og der går det en kampanje som heter «Empty Old Trafford». Men å få 75.000 personer til ikke å gå på United-Liverpool, er en tøff oppgave.

Sesongstarten har fått den tidligere United-kapteinen Gary Neville, nå ekspert hos rettighetshaver Sky Sports, til å rette fokuset mot hva Glazer-familien skal foreta seg. Holth tør ikke spå om de nå faktisk kommer til å selge klubben.

– De får antagelig et mer fristende tilbud enn de får noen gang, og det virker som om det har satt noe i gang. De er seks søsken, der tre er veldig involverte, mens de tre andre bare henter ut penger. De har gitt uttrykk for at de ikke vil selge, men de har vært der siden 2005, sier han.

Milliardæren Jim Ratcliffe er lansert som ny eier av blant annet Sky Sports. Han skal ha budt på Chelsea etter russiske Roman Abramovitsj måtte «tvangsselge» i sommer og eier allerede fotballklubber som franske Nice og Lausanne fra Sveits.

– Han er United-supporter og kan fotball og mekanismene. Han har sagt at man ikke bare skal kjøpe seg til suksess, men bygge for fremtiden, gjøre smarte investeringer, prioritere akademiet og rekruttere lokale talenter. Det høres bra ut for United-fansen, sier Holth.