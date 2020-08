Skroter Bohinens formasjon: Slik skal AaFK spille under Nilsen

Lars Arne Nilsen tar grep fra første stund som ny Aalesund-trener.



Allerede på første økt var det tydelig at formasjonen AaFK har spilt to og et halvt år under Lars Bohinen nå skrotes. Den nye formasjonen blir 4-3-3, eller 6-5, som han selv kaller systemet sitt.

– Jeg spiller 6-5, vi spiller med to hengespisser, to kantspisser og en spydspiss. Det er vår måte i utgangspunktet, men det er mange ting du kan gjøre i det systemet. Det er min måte, og det er det jeg står for. Jeg har min spillestil, og det vet AaFK. Det er det jeg har troa på, og jeg tror det er en måte å spille på som skal gjøre at det blir vanskelig å stoppe oss etter hvert. Så håper jeg at de tar det fort, for det må de. Vi har dårlig tid. Så får vi se, men vi kommer i hvert fall til å legge om, sier Nilsen til Sunnmørsposten.