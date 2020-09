Start-talent lånes ut til Fløy

Fløy henter to Start-gutter, mens en gammel Start-kjenning har funnet seg en klubb i 1. divisjon.

Johannes Eftevaag skal spille for Fløy den kommende tiden. NFF bekrefter på sine nettsider at Start-stopperen har gått på et utlån til 2.-divisjonsklubben.

19-åringen signerte proffkontrakt med Start i fjor, men har denne sesongen vært på benken i kun to eliteseriekamper - uten å få innhopp.