AaFK spilte en av sesongens dårligste kamper og tapte for tiende gang i år

Aalesund trengte sårt tre poeng hjemme mot Haugesund, men spilte kanskje årets dårligste kamp og tapte 1–3.

Med sju poeng på 14 kamper, sisteplass, kun en seier og 43 baklengsmål, et snitt på over tre scoringer imot per kamp, brant det virkelig under beina på trener Lars Bohinen før kampen.