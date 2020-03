Solskjær ble reddet av videodømming i overtidsdrama – illsint manager fikk rødt kort

Everton – Manchester United 1–1 (1–1)

Etter lørdagens resultater, der både Leicester og Chelsea ga fra seg poeng mot lag fra nedre halvdel, hadde både Manchester United og Everton muligheten til å ta innpå konkurrentene i kampen om en Champions League-plass neste sesong.

Etter en heseblesende første halvtime, som inneholdt en gigantisk keepertabbe fra David de Gea, store sjanser til begge lag og til slutt en utligning fra Ole Gunnar Solskjærs storkjøp Bruno Fernandes, sto det 1–1 til pause.

Etter hvilen var det derimot lite som minnet om to lag som kjemper om topplasseringer i Premier League.

Helt på slutten ble det likevel svært dramatisk. Først fikk Odion Ighalo en kjempesjanse til å sikre tre poeng for United, og like etter skulle VAR inn i bildet.

CARL RECINE / REUTERS

Dominic Calvert-Lewin sitt skudd gikk via Harry Maguire. Like foran David de Gea sto Gylfi Sigurdsson. Ballen gikk mål, men VAR mente at Siggurdson forstyrret keeperen. Dermed ble målet annullert for offside, og lagene fikk med seg ett poeng hver.

Annulleringen falt ikke i god smak hos Everton-leieren, og den normalt så sindige Carlo Ancelotti var illsint på dommerteamet. Det endte med rødt kort på italieneren etter kampslutt.

Stor De Gea-tabbe

Kampen startet på verst tenkelig vis for Manchester United sin del. David de Gea skulle banke en ball om mot sine spisser, men spanjolen brukte såpass lang tid på at Dominic Calvert-Lewin rakk å hoppe inn foran ballen.

Dermed traff ballen Everton-spissen først og trillet inn i mål bak en slukøret De Gea.

ANDREW YATES / REUTERS

– Det er en vanvittig keepertabbe. Det er nesten ikke til å tro, kommenterte Endre Olav Osnes.

Evertons toppscorer hadde også muligheten til å doble ledelsen like etterpå, men så kom United seg litt til hektene igjen.

Nemanja Matic var mannen som fikk de rødes to første muligheter. Den første gikk i tverrliggeren, mens den andre ble reddet av Jordan Pickford.

Men det Bruno Fernandes som måtte til for at Pickford skulle kapitulere. Solskjærs storkjøp fikk ballen på utsiden av 16-meteren og klemte til. Skuddet var godt, men Pickford var nok ikke helt fornøyd med sitt eget keeperarbeid heller.

Dermed sto det 1–1 til pause på Goodison Park etter en relativt jevnspilt omgang.

ANDREW YATES / REUTERS

Tam annenomgang

Den andre omgangen åpnet langt roligere enn den første. Selv om begge lagene hadde en gyllen mulighet til å knipe inn på konkurrentene i kampen om Champiosn League-plass neste sesong, så de også noenlunde fornøyde ut med ett poeng hver.

Med 20 minutter igjen satt Solskjær inn Odion Ighalo og Juan Mata i jakten på den avgjørende scoringen.

Ighalo skulle også få en stor mulighet helt på tampen, men det var VAR som kom i fokus mot slutten.

Dominic Calvert-Lewin trodde han hadde sikret tre poeng for Everton, men da Gylfi Siggurdson lå i veien for sikten til David de Gea, ble målet annullert.

Derfor endte det med poengdeling mellom Everton og Manchester United.