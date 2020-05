Fotballstjerne vakte avsky med skandalevideo. Nå beklager han overfor norske lagkamerater.

Ivorianeren Kalou er havnet skikkelig i trøbbel etter at livestreamet og postet en video som viser at han ikke overholder reglene om for eksempel sosial distanse. Kalou går rundt med kameraet og håndhilser på lagkamerater og folk fra støtteapparatet som nok ikke er klar over at de blir filmet.

Kalou filmer også en lagkamerat som ser ut til å testes for koronaviruset. Legen oppfordrer ham til å slette det han filmer, men Kalou ler det bort og sier at han «bare tullet».

Videoen er senere blitt slettet.

Refses av serieforening

Tysk fotball jobber med å starte opp sesongen igjen, og dette var nok ikke det de trengte mest slik situasjonen er for øyeblikket. Det hersker mye sinne i tyske aviser og på sosiale medier som følge av videoen.

– Bildene til Salomon Kalou fra garderoben er fullstendig uakseptable. Det må være en nulltoleranse for den slags oppførsel både av hensyn til spillerne og klubbene som overholder regelverket. De har ikke forstått alvoret, heter det i uttalelsen fra Tysklands serieforening.

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

I likhet med en rekke andre land har Tyskland lagt ned en betydelig jobb med å starte fotballen opp igjen på tross av koronapandemien.

Klubbene har startet med å masseteste spillerne. Mandag kom opplysningen av ti av totalt 1724 tester i fotballmiljøet har vært positive for koronaviruset.

Situasjonen er dermed ekstra spent.

– Tåler ikke mange slike hendelser

– Finnes det en vaksine mot dumskap?

Det lurer Jan Åge Fjørtoft på. Fotballkommentatoren i Nent har sett videoen, og mener Kalou bryter ikke bare én, men mange regler.

– Han filmer fra garderoben uten at medspillerne vet det. Bare det i seg selv er nok til suspensjon. Men så er det dette med å holde avstand, og så ikke ta virusepidemien alvorlig. I tillegg går han bort fra solidaritetstanken, siden han uttalte seg negativt om lønnskutt.

Fjørtoft forteller at tysk fotball er litt på tå hev, ikke minst fordi Angela Merkel og regjeringen på onsdag skal avgjøre om det kan bli kamper igjen. For i Tyskland har det, i likhet med i Norge, vært en debatt om fotballens betydning både som næring, men også den emosjonelle delen, at den gir folk mulighet til å tenke på noe annet.

– Kan denne videoen bli ødeleggende for en eventuell Bundesliga-start?

– Nei, det tror jeg ikke. Men fotballen tåler ikke særlig mange slike hendelser, sier han.

– Dette vil uansett gi næring til motstanderne.

Legger seg flat

Hertha Berlin er heller ikke nådige mot Kalou etter oppførselen hans.

– Med denne videoen har ikke Salomon Kalou bare forårsaket skade til Hertha BSC, men fremfor alt skadet diskusjonen rundt gjenoppstart av profesjonell fotball. Den gir inntrykk av at enkeltspillerne ikke tar koronaviruset seriøst. Jeg vil imidlertid understreke at alle er gjort oppmerksomme på reglene rundt hygiene og sosial distansering, skriver Herthas manager Michael Preetz i en pressemelding på klubbens nettside.

I den samme pressemeldingen beklager Kalou oppførselen sin.

– Jeg beklager hvis jeg ga inntrykk av at jeg ikke tar koronaviruset alvorlig. Det er det motsatte som er tilfelle. Jeg er spesielt bekymret for menneskene i Afrika, siden helsetilbudet der ikke er i nærheten like godt som det i Tyskland. Jeg tenkte ikke over hva jeg gjorde og var bare glad for at våre tester var negative.

Blant dem som kan sees i videoen er Kalous norske lagkamerater: Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein.

Kalou ber også om unnskyldning overfor dem og resten av klubbkameratene som ble vist.

Vi har forsøkt å få kontakt med Per Ciljan Skjelbred, uten å lykkes. Rune Almenning Jarstein har heller ikke besvart våre henvendelser.

