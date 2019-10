Den russiske forsvarsspilleren var først på lån til sommeren. Lånet ble så utvidet ut sesongen, men Sokol har spilt en mindre rolle og reiser tilbake til russiske Arsenal Tula etter årets sesong.

Den store prestisjesigneringen foran årets sesong, costaricanske Brayan Rojas, har kun startet to kamper og spilt 246 minutter eliteseriefotball siden utlånet fra AD Carmelita i hjemlandet. Ingen mål er så langt fasiten, og det har kun blitt med to cupmål for unggutten.