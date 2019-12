17-åringen som var involvert i 12 kamper for TUILs A-lag denne sesongen (11 serie/1 cup) og startet tre kamper i 1. divisjon, skal på prøvespill til den italiense Serie A-klubben Atalanta.

– Jeg skulle egentlig ha reist ned dit mandag for en uke siden. Alt var klart og reisen bestilt, men så var det noe greier på skolen som dukket opp, som gjorde at jeg måtte avlyse. Nå jobber vi for å finne nye datoer. Sannsynligvis blir det rett etter jul i stedet for, sier Sebastian Tounekti til iTromsø.