Bittert tap for tidligere Sandnes Ulf-spiller Niklas Sandberg: – Viking fikk kampen dit de ville

FK HAUGESUND-VIKING 0–1.

ULLEVAAL: Haugesund-spillerne hadde det blytungt etter at dommeren blåste for full tid. Like før kampslutt presset de på for en utligning og ekstraomganger, men det ville seg ikke for FKH. Kampen var jevn, og det kunne bikket begge veier, men banens ener Zlatko Tripic utgjorde den store forskjellen. Og han var kledd i mørkeblått. I stedet for selv å juble, måtte FKH-spillerne vente til vinnerlaget hadde jublet seg ferdig og feiret sammen med sine supportere før premieseremonien. Og mens de mørkeblå felte gledestårer, måtte de hvitkledde tørke bitre tårer.