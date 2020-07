Start-treneren slakter dommeren: – Helt ubegripelig

Start-leiren var rasende etter at de ble snytt for straffe mot Rosenborg. Trener Joey Hardarson mente også at RBKs Dino Islamovic burde vært utvist.

Start Rosenborg 0–0

– Jeg er ekstremt skuffa over dommeren i kampen, det er helt uforståelig for meg hvordan det går an å ta så mange feilvurderinger i løpet av en kamp.