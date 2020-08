Mjøndalen endte lang tapsrekke

Mjøndalen holdt unna og sikret en viktig trepoenger mot Haugesund.

Shaibu Ibrahim scoret vinnermålet da Mjøndalen vant over Haugesund søndag. Fredrik Varfjell, NTB SCANPIX

Nå nettopp

Med sju strake tap i serien smakte nok søndagens 1-0-seier over Haugesund ekstra godt for Mjøndalen, som nærmer seg plass over nedrykksstreken på tabellen.

Etter en jevnspilt kamp i Drammen var det hjemmelaget som kunne gå jublende av banen.

Haugesund sto høyt og hadde flere store sjanser mot de brunkledde, men klarte ikke å finne nettmaskene.

Shuaibu Ibrahim scoret kampens eneste mål 20 minutter ut i kampen etter et strøkent innlegg fra Vetle Dragsnes.

Bortelaget var påskrudd i andre omgang, men en solid Sosha Makani hindret utligningen fra å komme. Dermed holdt Ibrahims nettkjenning til tre poeng, og Mjøndalen kunne endelig juble for seier igjen i Eliteserien.

Les også Endelig for Bakenga: Odd slo Stabæk og fosser videre

Jevngode

Hjemmelaget skjøt ut fra startblokkene for å stoppe den lange tapsrekken, og Vegard Hansens menn fikk belønning for det høye presset etter 20 minutter.

Markus Nakkim slo en strøken ball mot Dragsnes, som sendte ballen førtifem grader inn til Ibrahim. Dermed kunne 23-åringen sende hjemmelaget i ledelsen.

Kristoffer Velde og Haugesund fikk det tøft mot Mjøndalen. Fredrik Varfjell, NTB SCANPIX

Haugesund fikk en enorm dobbeltsjanse like etter halvtimen spilt. Alexander Ammitzbøll avsluttet fra fire meter etter et hjørnespark, men Makani gjorde seg stor og hindret de hvitkledde nettkjenning. Returen ble reddet på strek av Mjøndalen-forsvaret. Helt vanvittig at det ikke sto 1-1.

Sto imot

Niklas Sandberg fyrte av et langskudd like før pause, men ballen snek seg utenfor stengene til Makani.

Ibrahim fikk en god mulighet tidlig i andre omgang. Fra skrått hold sendte nigerianeren av en suser, som snek seg rett over mål.

76 minutter ut i kampen kom Benjamin Tiedemann til en kjempesjanse. Midtstopperen kom seg fri ved første stolpe og fyrte av et skudd fra kloss hold. Der burde utlignet ha kommet, men Tiedemann traff ikke mål.

Haugesund fant aldri veien bak Makani. Dermed kunne Vegard Hansen endelig knytte neven i været og smile for seier igjen.

Seieren gjør at Mjøndalen ligger på 14.-plass, ett poeng bak Viking og trygg grunn. Haugesund ligger på 10.-plass med 15 poeng.

(©NTB)