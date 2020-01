Virkelig får pengegave av TIL: – De holder Champions League-nivå

I helgen arrangeres fotballturneringen for aller første gang. iTromsø Cup i Skarphallen er et samarbeid mellom Tromsø IL, Troms fotballkrets og iTromsø.

I TIL har man bestemt at inntektene fra billettsalget skal gå til Gatemagasinet Virkelig.

– Den jobben de gjør er fantastisk. Det er Champions League-nivå. Det er virkelig noe å se opp til, sier Tom Høgli, som er samfunnskontakt i TIL.

– Vi setter utrolig pris på å høre det. Neste gang det blir tøffe tider, så kommer jeg til tenke «fuck it, vi skal klare det likevel», sier Virkelig-redaktør Alf Krogseth.

I fjor høst var det nemlig reell konkursfare for Virkelig. Men etter et voldsomt engasjement – fra enkeltmennesker og bedrifter – ble Virkelig berget.

– Den støtten vi fikk fra Tromsø i høst var rørende. Vi er evig takknemlige, men det er ikke naturlig for oss å få denne gaven fra TIL. Det er jo mange andre som gjør gode ting. Men som sagt; det kommer utrolig godt med. Vi har slitt de siste årene, sier Krogseth.

Gir bort ett tonn klær i året

De fleste kjenner Virkelig som et gatemagasin som selges av vanskeligstilte.

– Magasindelen utgjør 25 prosent. Vi får også inn klær som vi gir bort. Det er ikke løgn hvis jeg sier at vi gir bort ett tonn klær i året. Dette har igjen innvirkning på vinningskriminaliteten. Folk behøver ikke stjele i butikkene, de kan komme hit, uttaler Krogseth.

Hver lørdag har Virkelig suppekjøkken, der frivillig Kristian Aagard lager kjøttsuppe «fra bunnen av».

– Hvem som helst kan komme og spise. Det kommer folk hit som ikke er i noe miljø, men de vil spise sammen med noen. Det er mye ensomhet der ute, forteller Krogseth.

Videre hjelper Aagaard til med å reparere datamaskiner. Virkelig samarbeider med Matsentralen og Kriminalomsorgen. De har også et greenscreen-studio her som kan leies ut til å lage videoer. For å nevne noe.

Og minst like viktig. Virkelig tar imot folk som ønsker å varme seg eller trenger noen timer med søvn.

– 2020 ser bedre ut økonomisk. Vi har blant annet fått økt tilskuddet fra kommunen, så jeg håper og tror at vi ikke handler i samme situasjon nok en gang, sier Krogseth om dagens situasjon for Virkelig.

– Handler om å vise respekt

– Virkelig utgjør en forskjell, sier Høgli.

– Vi har fått inntrykk av det. Vi skal ikke gjøre folk rusfri. Det er ikke vår jobb. Det får andre ta seg av. Det handler om å møte og «se» folk og vise litt respekt, sier Krogseth.

– En annen bieffekt av jobben er at vi går veldig trygt gjennom byen her på nattetid. Det er folk som passer på oss. Noen av de flotteste folkene jeg har truffet i mitt liv har jeg møtt her, fortsetter han.

Om noen dager kommer det altså også et tilskudd fra TIL. Hvor mye, tør ikke markedsdirektør Trond Steinar Albertsen spå. Det koster kun 50 kroner å se iTromsø Cup hele helgen.

– For oss er det kjempeartig å kunne bidra, selv om vi ikke vet hvor mye penger det blir til slutt. Vil du betale mer enn 50 kroner, så gjerne gjør det. Det kan godt hende at vi har andre muligheter til å skaffe noen kroner også, sier Albertsen.

– Det kan være at det er noen som ikke kan komme på turneringen som likevel kan tenke seg å kjøpe billett, sier Høgli.

TIL oppfordrer også deltakende lag om å bidra.

– Jeg vil berømme TIL. De viser samfunnsengasjement og tar litt ansvar på ulike måter, med blant annet et eget gatelag. Og når vi først oppretter en cup, så er det flott at pengene går til Virkelig, sier Stig Jakobsen, iTromsøs sjefredaktør.

Sendes eksklusivt av iTromsø

Samtlige kamper i iTromsø Cup fredag til og med søndag sendes eksklusivt på våre nettsider.

Herreklassen: TIL, Alta, Senja, Skarp, Skånland, Skjervøy, Fløya og TUIL.

Dameklassen: TIL, TUIL, Fløya og Finnsnes/Senja.