– Helt ærlig så trodde jeg ikke det skulle bli noe av. Jeg hadde forberedt meg på å bli i Haugesund, sier Sondre Tronstad til Fædrelandsvennen.

Det har gått to dager siden han fikk debuten i Nederlands toppdivisjon for Vitesse fra Arnhem. Kristiansanderen fikk et kvarter som innbytter mot Den Haag på bortebane. Kampen endte 0–0.