Fotballstjerne vurderer OL-deltakelse sammen med kona: – En kul og sprø idé

30 år gamle Müller fikk i fjor beskjed om at han ikke er med i landslagssjef Joachim Löws framtidsplaner, og han skal dermed ikke spille fotball-EM for Tyskland.

I OL stiller tyskerne derimot med et lag som hovedsakelig består av U23-spillere, men der de kan ta ut inntil tre spillere som er eldre enn 23.

Dermed er det ikke helt uaktuelt at Müller, som har spilt 100 landskamper og ble verdensmester i 2014, kan bli med i OL-laget.

– Det er en kul og sprø idé. Men det er ikke en topprioritet for meg og kona i 2020, sier Müller til den tyske kringkasteren Sport1.

Matthias Balk / DPA via AP / NTB scanpix

– Aldri si aldri

Kona Lisa Müller er dressurrytter og kan også være OL-aktuell, men ektemannen presiserer at paret ikke vil planlegge så langt framover.

– Jeg har store ambisjoner med Bayern München de neste fem månedene. Kona vurderer andre turneringer, og OL er langt unna. Men om man får lov til å drømme, må jeg si at det er ganske kult.

– Du skal aldri si aldri, men OL er ikke i mine konkrete planer. La oss se hva som skjer.

OL-turneringen i Tokyo spilles fra 23. juli til 8. august og vil sammenfalle med Bayerns oppkjøring til neste sesong. Samtidig skriver nyhetsbyrået DPA at Bayern vil la Müller, som har vært i klubben siden han var 11 år, spille OL om han ønsker det.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Löw velger først

Landslagssjef Löw fikk spørsmål om temaet under et arrangement i Offenbach tirsdag. Han kommenterte ikke Müllers situasjon konkret, men sa at det er opp til U21-trener Stefan Kuntz å ta ut OL-laget.

– Han (Kuntz) ga meg noen navn før jul. Noen, eller kanskje til og med mange, kan være aktuelle, sier Löw.

Han utelukker at spillere kan delta i både EM og OL. Dermed må Kuntz trolig vente en stund før han tar ut OL-troppen.

– Han må vente og se hvem som er med seniorlaget, for vi ønsker ikke å spille to turneringer. Det er helt sikkert, sier Löw.

Foruten Müller nevnes Lukas Podolski, Sandro Wagner, Kevin Volland, Davie Selke og Maximilian Arnold blant eldre spillere som kan være aktuelle for et tysk OL-lag.