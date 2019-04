Her er Tjærnås’ analyse og dristige tips før semifinalene i Champions League

Ledelsen i Ajax foretok et strategivalg sist sommer som de har fått betalt for – bokstavelig talt. Nå står «bare» Tottenham i veien for en sensasjonell finale i Champions League.

Den nederlandske klubben lever av å være blant de beste i verden til å utvikle spillere og selge dem dyrt. I fjor sommer kunne de solgt noen av stjernene for gode penger. Ajax valgte heller å beholde grunnstammen i laget gi nyansatte Erik ten Hag mulighet til å skape et topplag. Hvis de klarte det, visste de selvsagt at de kunne selge de beste for enda flere euro eller pund, og at prisen uansett ikke ville gå mye ned.