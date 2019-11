Eid har vore ein av dei mest sentrale spelarane Hødd-spelarane dei siste sesongane. Det har også andre klubbar på eit høgare nivå lagt merke til, som Sunnmørsposten har skrive om tidlegare. Ein av dei klubbane er Kristiansund. I førre veke var Eid på besøk i eliteserieklubben.

– Eg var der et par dagar for å trene og sjå på forholda. Det var bra forhold der oppe, kjekke folk og det var fint å få prøve seg på et par økter. Eg følte eg tok nivået bra, seier Eid til Sunnmørsposten.