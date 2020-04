Overgangsstudio: Rosenborg henter toppscorer fra Tromsø

Det er mange brikker som skal på plass for Tromsø-klubbene når fotballsesongen skal starte opp igjen. En sesong som er blitt kraftig forskjøvet grunnet korona-epidemien.

iTromsø registrerer overgangsnyhetene på både herre- og damesiden, fra Eliteserien til 6.-divisjon.

For de med profesjonell kontrakt er overgangsvinduet åpent fra 9. januar til 1. april. Deretter vil det komme et overgangsvindu i to uker før sesongstart, og ett vindu til i slutten av august.

For amatørene er vinduet åpent fra 1. januar til 10. september. Årsaken til at overgangsvinduet er stengt etter det, er for å forhindre at lag forsterker i sesonginnspurten.

Vi oppdaterer denne saken gjennom hele våren og sommeren.

Tips oss på SMS, e-post (sporten@itromso.no) eller iTromsø-sporten på messenger – også om overganger som allerede er i boks fra tidligere i år.

3. april. Fløyas toppscorer klar for RBK. Celine Nergård blir Rosenborg-spiller. Det melder Fløyas kvinnelag på sine Facebook-sider.

Nergård har i lang tid vært lenket bort fra Fløya, der hun i forrige sesong scoret flest mål av samtlige i 1.-divisjon. Tidligere i vinter besøkte hun Rosenborg, som for kort tid siden skiftet navn fra Trondheims/Ørn.

Til iTromsø fortalte Nergård for en måned siden at en overgang ikke var sikker, men nå er 20-åringen altså klar for laget som i likhet med mange andre har permittert spillere. Nergård er oppvokst i Tromsdalen, og kom fra TUIL i 2015.

2. april. Tidligere TIL-spiller klar for ny klubb. Christer Johansen var tidligere i NTG-systemet, men kom aldri igjennom nåløyet på Alfheim. Johansens tidligere omtalte overgang fra Strindheim til Fløya er nå klar, der han kommende sesong skal spille 2.-divisjon.

Johansen ble for mange kjent fordi han i 2018 rykket opp med fire lag på en sesong.