Torsdag sa Ivar Koteng at trenerens framtid er tema på neste styremøte. Hornelands kontrakt går ut om ni måneder, men med en klausul om mulig forlengelse.

– RBK og vi er på et tidsmessig bra sted i den nåværende kontrakten. Det gir både klubben og oss mulighet til å se på et eventuelt videre samarbeid. Og også mulighet for å avslutte etter 2020, sier Horneland til Adresseavisen.