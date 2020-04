– Jeg er veldig glad for tilliten. Det er ikke tvil om at det første året ble komplisert og vanskelig. Men vi har fått skapt en tro – et momentum for å ta fart – og det har vi lyst til å være med på videre.

Det sier Horneland til Adresseavisen, rett etter at styreleder Ivar Koteng bekreftet trenerens nye ettårskontrakt.