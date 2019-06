Hele den gyldne Molde-årgangen er borte. Her går sistemann ut døra.

For to år siden ble juniorene til MFK norgesmestere for andre gang. De imponerte mot europeiske toppklubber. Mange av dem har spilt på aldersbestemte landslag. Nå er alle de 20 år gamle stortalentene ute av klubben. Hvorfor spiller ingen fra tidenes mest lovende årgang på A-laget til Molde?

Thor-Olav Moe pakker Nike-sekken og rusler ut av Aker stadion med skoa i hånda, trolig for siste gang i fotballkarrieren. 14 år med utallige opplevelser og minner i moderklubben ble avsluttet med 3-1-seieren mot Spjelkavik forrige mandag. Han har tatt av seg kapteinsbindet en gang for alle. Nå forlater han MFK, som den siste av gutta.