Spilte selv i klubben for fem år siden: – Jeg blir overrasket om Molde ikke tar seg enkelt videre

Da han var 16 år, ble Ivar Furu hentet til Molde og sett på som et meget lovende stoppertalent. Sunndalingen spilte mange aldersbestemte landskamper og trente jevnlig med MFKs A-lag.

25-åringen fikk tre kamper for a-laget under Ole Gunnar Solskjær, etter at debuten kom i cupen i 2011.

I mars 2014 dro den nåværende Ranheim-spilleren til KR Reykjavik på lån fra MFK. Torsdag er det nettopp Reykjavik som står på motsatt banehalvdel på Aker Stadion. Ettersom Runar Kristinsson igjen er blitt trener for laget, forventer Furu mye av det samme som gjaldt da han selv var der.

– Jeg kjenner de ikke veldig godt lenger. Jeg har ikke fulgt med siden jeg dro, men jeg ser at det er noen spillere jeg spilte med som fortsatt er der. De har samme trener også, etter at han var i Lillestrøm for et par år siden. Da jeg hadde ham sto han for en fotball som var forholdsvis ballbesittende. Ikke så mye langballer og kriging. Litt utypisk Island, egentlig, sier Ivar Furu til Romsdals Budstikke.

Furu er sikker på at Molde kommer til å ta seg videre fra dobbeltoppgjøret.

– Jeg er ganske overbevist om at MFK er et mye bedre lag. Molde må takle at de er storfavoritter, og på Island kan alt skje. Det er gress, det kommer nok til å bli fullt på tribunene. Det var ei fin naturgressmatte da jeg var der, så det burde også være Moldes favør.

Han tror heller ikke det har voldsomt mye å si hvilket utgangspunkt MFK skaffer seg foran returkampen på Island.

– Å unngå bortemål er alltid greit, men jeg tror ikke det har så mye å si. Skulle Molde gå på en smell på hjemmebane, så vinner de på Island. Det er jeg helt sikker på. Men det blir artig å se hvordan islendingene takler det å spille på Aker Stadion, sier Ivar Furu.

­– Fikk ei oppvekking

Hans eget opphold i klubben ble av det tunge slaget. Likevel angrer han ikke. Midtstopperen sier oppholdet på Island gjorde at han innså at det fotball ikke er alt.

– Jeg skulle være der i en sesong, så avbrøt jeg etter halvspilt, mest på grunn av lite tillit. Jeg mistrivdes. Treneren følte seg ikke komfortabelt å spille som stopper. I tillegg ble det lange dager siden jeg ikke hadde noe annet å ta meg til. Men jeg angrer ikke på at jeg dro, for jeg var på et stadie der jeg måtte ha noe nytt. Jeg fikk meg ei oppvekking så sånn sett var det veldig verdifullt. Jeg fant ut at jeg måtte gjøre andre ting også, sier Furu, som nå kombinerer fotball i Eliteserien med ingeniørstudier på NTNU.

Til tross for at han nå har gjort trønder av seg, legger ikke Furu skjul på at han fortsatt følger MFK ekstra tett. Han hadde mye med Molde-trener Erling Moe å gjøre da han selv var i klubben, og gleder seg derfor ekstra over at Molde gjør det bra om dagen.

– Jeg følger ekstra med MFK, for jeg har tette bånd dit enda. Erling hadde jeg veldig mye med å gjøre da jeg var junior. Jeg synes det var riktig av klubben å gi Erling sjansen som hovedtrener. Han har stått lenge i det, og har mye erfaring. Det er artig å se at han får muligheten. På et personlig plan blir jeg ekstra glad om han lykkes, sier Furu, som også påpeker at Moe har vist hva han kan ute i Europa tidligere, da han var midlertidig trener under Europa-eventyret høsten 2015.