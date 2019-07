Gabriel Jesus avgjorde og ble utvist da Brasil vant Copa America

Manchester City-stjernen pådro seg sitt annet gule kort da han 20 minutter før slutt uvørent kastet seg inn i en luftduell med Carlos Zambrano og kroppstaklet ham. Svært motvillig gikk han av banen før han gråtende satte seg på tribunen for å følge sluttminuttene.

Frem til da så det ut til å bli en av hans største dager. Det var Gabriel Jesus-magi som lå bak da Everton scoret ledermålet etter et kvarter. Rett etter at Peru utlignet på straffespark var det 22-åringen som tre minutter på overtid i første omgang satte inn 2–1 etter en glimrende ballerobring av Roberto Firmino.

Peru håpet på sin tredje Copa America-triumf, og den første på 44 år, men Brasil var det klart beste laget så lenge det var 11 mot 11. I undertall fikk hjemmelaget problemer og slapp til noen store sjanser, men Brasil holdt ut og kunne juble for sin første tittel på 12 år.

Rett før slutt skaffet Everton straffesparket Richarlison omsatte i 3–1.

Natacha Pisarenko, AP / NTB Scanpix

Vakkert gjort

Brasil – Peru 3-1 (2-1)

Brasil tok ledelsen da Gabriel Jesus i det 15. minutt dempet et langt fremspill på brystet, trakk på seg to motspillere ute på høyresiden av straffefeltet og tryllet bort begge to før han slo inn foran mål. Ved lengste stolpe kom Everton stormende helt alene, og han bredsidet inn 1–0.

Hjemmelaget fortsatte å presse og skapte flere gode sjanser til å øke ledelsen, men noen minutter før pause fikk Peru straffespark etter et sjeldent besøk i Brasils straffefelt. Christian Cueva kom gjennom på kant etter veggspill og la hardt og flatt inn. Ballen traff armen til Thiago Silva, som støttet seg med den idet han kastet seg i et forsøk på å blokkere.

Victor R. Caivano, AP / NTB Scanpix

Brasils protester var forgjeves. Dommeren tok en tur til VAR-monitoren, men ble bare sikrere i sin sak, og Paulo Guerrero fintet ut keeper Alisson og satte inn 1–1.

Det så ut som Peru skulle gå til pause med uavgjort, men slik skulle det ikke gå. Firmino sto for en sterk gjenvinning da han løp opp André Carrillo og taklet ham et stykke inn på Perus halvdel. Arthur plukket opp ballen, avanserte og fant Gabriel Jesus, som skjøt inn 2–1.

Endelig jubel

Brasil så ut til å ha veldig god kontroll på kampen inntil Gabriel Jesus mistet hodet og kroppstaklet Zambrano, men utvisningen duket for en spennende avslutning. Rett før slutt var det Zambranos kroppstakling av Everton som ga Brasil det forløsende straffesparket.

Dermed skulle Brasil likevel få juble med et trofé på Maracanã, fem år etter en av de største skuffelser i fotballnasjonens historie.

VM på hjemmebane for fem år siden ble en ydmykelse Brasil knapt har opplevd tidligere. Tysklands 7-1-seier i semifinalen i Belo Horizonte var som et åpent sår, men tidligere i uken vendte Brasil tilbake til samme stadion og slo erkerivalen Argentina 1–0 i semifinalen.

I 2014 kom Brasil aldri til Maracanã, der laget hadde til hensikt å spille finale. Søndag inntok laget den ikoniske arenaen i Rio de Janeiro og vant sin første tittel siden Copa America i 2011. Det er første gang på 40 år at Brasil vinner en tittel i eget land. Også i 1989 var det Copa America som ble vunnet.

Brasil vant turneringen for niende gang og nærmer seg Uruguay (15) og Argentina (14).