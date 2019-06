– Når vi ser slike feilsatte odds, så er det bare å slå til. Vi kaller dem bare Norsk Utbetaling, sier Karl Arne Lia til Fædrelandsvennen.

Få hadde sett for seg at Notodden skulle kjøre over Start og vinne hele 3–0 på Sparebanken Sør Arena lørdag. Men Karl Arne Lia, som i mange år har fulgt Notodden tett både som daglig leder og nå som en del av supporterklubben Rallarberget, satte 500 kroner på akkurat det.