Theodor Nilsen 4

Krevende forhold for en keeper med kraftig vind og en sleip gressbane. Feltarbeidet er kanskje Nilsens svakhet, og kom seg ikke opp for å få bokset unna på 2–0. Mente seg snytt for frispark i den situasjonen, og har muligens rett i det. God redning på skuddet fra Haugsdal fra kort hold i andre omgang.