Etter AaFKs 4-0-seier over Jerv for to uker siden ante Daniel Gretarsson lite om at han snart skulle få en telefonsamtale som han ikke hadde forventet. Han var rimelig våken etter å ha spilt kamp, så rundt kl. 23.00 ringte telefonen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg var hentet inn i den islandske landslagstroppen, som betydde at jeg måtte hive meg på et fly morgenen etter. Det var selvfølgelig stort å få beskjed om at jeg var tatt ut, sier Gretarsson til Sunnmørsposten.