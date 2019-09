Bakgrunnen er ifølge Jan-Roar Saltvik, daglig leder i Trøndelag fotballkrets, at kretsen tillater Nardo å flytte ti spillere fra 06-kullet opp til Gutter 14-laget.

– Vi synes i utgangspunktet ikke noe om å flytte et helt lag en årsklasse opp. Men da vi sa ja til det, gjorde vi det på vilkåret om at det ikke skal medføre nye overganger til klubben. Det vi er mest opptatt av, er det som går på spilletid og at alle spillerne i Nardo opplever et godt tilbud, sier Saltvik.