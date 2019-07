- Det høres rart ut å si det etter å ha blitt slått 5-1, men jeg føler ironisk nok at vi har utviklet oss. Vi har et høyere bunnivå.

Det sier trener Svein Maalen når han skal oppsummere sesongen til nå, dagen etter kollapsen mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Fram til det gjensto sju minutter, ledet hjemmelaget 2-1. Og så kom det to personlige feil på rappen fra Even Barli og Eirik Valla Dønnem, før bodøværingene kontret inn femte scoring for kvelden på overtid.