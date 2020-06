Sjakk-Carlsen er best i verden av over sju millioner i Fantasy-spill: Forbannet hardt arbeid

Sjakkgeniet Magnus Carlsen ligger for øyeblikket helt øverst blant over 7,5 millioner spillere i det virtuelle managerspillet Fantasy Premier League.

Magnus Carlsen er for øyeblikket verdens beste i fotballspillet Fantasy Premier League. Heiko Junge / NTB scanpix

25. juni 2020

Nordmannen har for lengst vakt internasjonal oppsikt med solide plasseringer det verdenskjente fotballspillet, og nå topper han altså tabellen med sitt lag «MCT 50% mgfl.bass».

Carlsen kommenterer selv 1.-plassen via sin Twitter-konto.

– Det er forbannet hardt arbeid å holde denne bioen oppdatert, skriver han med henvisning til at han beskrivelser seg som nåværende nummer én i spillet.

Går for seier

I den pågående Fantasy-runden har Carlsens lag samlet 88 poeng, og sjakkeneren topper med 2063 poeng i sammendraget. Briten Jamie Crisp på 2.-plassen er ett poeng bak nordmannen.

Det skal sies at det er teoretisk mulighet for at han kan bli vippet ned fra 1.-plassen i løpet av torsdagens Premier League-kamper. Men Carlsen er ikke i tvil om at han skal gå for seieren.

– Jeg er «superhypa» for resten av sesongen. Jeg skal vinne hele greia. Og jeg kommer nok til å de sjansene som må til for å ha muligheten til det, sa han i et intervju med Unibet foran runden.

Solid

Fantasy Premier League fungerer slik at hver spiller skal plukke ut en tropp på 15 spillere som skal kjempe om flest mulig poeng i hver serierunde. Man får 100 fiktive millioner pund til rådighet. Spillerne får poeng basert på scoringer, målgivende pasninger, hvorvidt de holder nullen og diverse andre prestasjoner.

I Norge er det drøyt 210.000 Fantasy-spillere. Carlsen topper den norske lista med 33 poengs margin foran Eirik Sørensen og laget Skedsmo FK.

Selv om årets sesong er hans beste, er det ikke første gang Magnus Carlsen markerer seg i det særs populære managerspillet.

I forrige sesong var han nummer 111 i verden drøyt halvveis. Sesongen endte imidlertid med plass 24.105. Sesongen før, altså 2017/18, endte Carlsen på 2397.-plass totalt.

Carlsens prestasjon blir lagt merke til internasjonalt, og i vinter ble den omtalt i The Guardian. Da den engelske avisen ba ham kommentere den imponerende plasseringen (da lå han på fjerdeplass), svarte sjakkeneren slik:

– I Fantasy-fotball er jeg både en optimist og «Optamist», skriver han i en e-post og sikter til den kjente statistikktjenesten Opta.

Etter at saken til The Guardian ble publisert, fortalte Carlsen mer om sin egen Fantasy-taktikk på sin egen Twitter-konto.

– Min strategi er ikke banebrytende, til dels statistikk og til dels magefølelse, skrev han.