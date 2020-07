Premier League direkte: Flott Pogba-scoring - United leker med Aston Villa

Grealish nede for telling etter en trøkk i ankelen. Ser ut til at det går bra med Villa-kapteinen.

FOR EN SJANSE! Rashford med en nydelig vending. Sender El Ghazi rett i pølsebua, før han svinger ballen mot bakerste. Der kommer Wan-Bissaka stupende, men headingen går like utenfor!

Pause. Aston Villa var best i første halvdel, men så har Manchester United tatt over. Det første målet kom etter en kontroversiell straffe som kanskje ikke burde blitt gitt, men det er likefullt en fortjent ledelse Ole Gunnar Solskjær & co. tar med seg inn til pause.

Nummer to i dommerboka for United. Matic feller Grealish.

STOR MULIGHET! Nære på for Bruno Fernandes. Fine kombinasjoner mellom Martial og Shaw. Sistnevnte chipper ballen inn i boksen og Bruno Fernandes stiger til værs fra en god posisjon. Reina er sjanseløs om den går på mål, men ballen går rett over mål!

Luke Shaw tvinger frem en United-corner. Fikk seg et lite løft her, gjestene.

Og Aston Villa har vært veldig gode i presspillet. Matic eller Pogba får ikke et sekund for seg selv. Nok en gang vinner Villa ballen - og United spilles lave.

Reprisen viser at ballen faktisk går via armen til Mings, men det blir ikke blåst. Ser ikke ut som VAR har noen innvendinger.

Spillerne entrer gressteppet på Villa Park. Hjemmelaget vil nok savne de 42 000 tilskuerne som vanligvis står for et voldsomt liv.

