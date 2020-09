Homofil fotballtrener ble hyllet: Nå kommer han med en klar oppfordring

Fotballpresident Terje Svendsen i NFF mener måten laget og de rundt har respondert på er «forbilledlig».

11 minutter siden

Jon Espen Austmo (24) visste absolutt ingenting. Plutselig ble treneren for Steinkjer/Sparbu G14 møtt av en hyllest under en helt vanlig seriekamp mot Trond søndag.

– Jeg fikk beskjed om at det skulle være innmarsj, noe som var nytt for meg. Under innmarsjen kom ikke mine gutter utpå banen, og da begynte jeg å lure på hva som skulle skje.