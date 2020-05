Etter nedrykket har finnene i klubben ramlet ut én etter én. Først ble trenerens sønn Onni Valakari solgt til kypriotiske Pafos i januar, før Robert Taylor signerte for Brann samme måned.

I slutten av april var det over for hovedtrener Simo Valakari og fredag like før mai måned var over, ble hans høyre hånd og tidligere fysiske trener Juha-Jaako Ulvila avskjediget.