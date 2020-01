Vandalisert for femte gang: Zlatan-statue i Malmö ble saget ned

Statuen av det svenske fotballikonet er blitt veltet etter at den ble kappet av ved føttene, mens ansiktet ble dekket av en svart Sverige-T-skjorte. Hærverket fant sted omtrent klokken 01.30.

– Vi etterlyser så klart å høre fra dem som har sett eller hørt noe, sier Patric Foss i politiet til nyhetsbyrået TT.

Politiet etterforsker hendelsen som hærverk. Hva som skjer med statuen nå, er uklart.

– Kommunens beredskap vil bli kontaktet. Det ser ikke bra ut, så den kan ikke bare ligge der, sier Thomas Söderberg i politiet til Aftonbladet.

Fikk du med deg denne? Treneren misbrukte henne i syv år: – Jeg vil aldri mer tie stille

Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

Vandaliseringen av statuen i Malmö oppsto da det ble kjent at Ibrahimovic er blitt deleier av stockholmsklubben Hammarby. Like før jul ble nesen saget av. Tidligere er det blitt saget i beina på statuen, skjellsord som «Judas» er blitt skrevet på sokkelen, og et tau er blitt hengt rundt hodet på statuen.

Ibrahimovic startet karrieren i Malmö, men har falt betydelig i popularitet blant Malmö-supporterne etter at oppkjøpet ble kjent.

Nylig ble det kjent at 38-åringen fortsetter fotballkarrieren i italienske AC Milan, hvor han også spilte mellom 2010 og 2012.