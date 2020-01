Når den norske fotballsesongen starter i vår, er det med et nytt og endret regelverk (se fakta).

Blant det nye er et presisert regelverk for når det skal blåses hands eller ikke, likt det som allerede brukes i de store ligaene og i europeiske og internasjonale konkurranser. Noe av det nye er at ting som tidligere også har vært en del av dommerenes vurderinger, men som ikke har stått i regelverket, nå er skrevet svart på hvitt.