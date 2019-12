Eindhoven: – Det som eventuelt er flaks, er at jeg vinner ballen på egen hånd. Det er jo noe jeg tydeligvis ikke kan, sier Pål André Helland og gliser bredt.

Drøye 20 minutter ut i matchen mot PSV kom målet som til slutt berget et etterlengtet Europa-poeng for RBK. En scoring som altså, ifølge Helland selv, ikke var et resultat av flaks og tilfeldigheter.