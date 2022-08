Viking med kjemperesultat i Romania: – Utrolig stolt

(FCSB – Viking 1–2) En marerittåpning til tross, etter to glohete omganger i Bucuresti kunne Viking-spillerne juble for et svært godt utgangspunkt foran neste ukes returmøte i Europe Conference League-kvalifiseringen.

18. aug. 2022 22:24 Sist oppdatert nå nettopp

Europaeventyret fortsetter for Viking. Med seieren borte mot FCSB, bedre kjent som Steaua Bucuresti, har Viking-fansen all mulig grunn til optimisme foran oppgjøret på kunstgresset i Stavanger neste torsdag.

– Jeg er utrolig stolt over laget og spillerne. Vi viste en mental styrke og karakter som er helt vanvittig. Da de tok ledelsen etter tre minutter, tenkte gjerne folk at det ville renne inn. Men vi slo tilbake på direkten og snudde kampen, sier kaptein Zlatko Tripic til Stavanger Aftenblad etter kampen.

Gradestokken viste nærmere 30 og Viking kom umiddelbart i kjempetrøbbel. Det var ikke spilt mer enn litt over to minutter i den rumenske hovedstaden da Florinel Coman banket inn returen etter at David Miculescu hadde headet i tverrliggeren.

Hjemmefansen var ikke ferdig med å juble før det sto 1–1. Kevin Kabran fikk lurt seg fri fra to mann og lirket ballen i nettet til høyre for keeper – med venstrefoten fra 15 meter på herlig frekt vis.

Hjemmelaget var nær 2–1 ved et par anledninger, spesielt da Malcom Edjouma headet i tverrliggeren. Viking var frynsete defensivt, men slapp med skrekken – også da Samúel Fridjónsson slo en hårreisende pasning i retning av eget mål etter 20 minutter.

VINNERMÅLET: Vikingspillerne feirer 2–1-scoringen til Sondre Bjørshol.

Det var Viking som skulle score på sin andre sjanse også. Et frispark fra høyre ble løftet inn mot bakre stolpe der Viljar Vevatne headet inn foran målet. David Brekalo og Sondre Bjørshol sto i kø for å sette den i nettet, og det var sistnevnte som kranglet inn ledermålet.

Det var i realiteten de to eneste sjansene Viking skapte i løpet av kampen, men det holdt i massevis.

Minst 30 millioner kroner

Den andre omgangen ble en prøvelse for Viking-forsvaret, men de holdt unna. Keeper Patrik Gunnarsson måtte gjøre et par meget gode redninger – den beste på en «avslutning» fra lagkamerat Vevatne etter 71 minutter.

Bortelaget brukte tiden godt og viste en kynisme som man er ikke nødvendigvis er så vant med å se fra norske lag. Fridjónsson pådro seg gult kort for drøying av tiden på innkast, men vikingene holdt seg stort sett godt innenfor regelverket og viste en heroisk innsats foran rundt 30.000 frustrerte hjemmefans.

Viking er nå i overkant av 90 minutter unna å kvalifisere seg for gruppespillet i Europa Conference League, noe som vil gi minst 30 millioner kroner i klubbkassa.