Formspiller Solbakken aktuell for Solbakken: – Han må med i neste tropp

MOLDE (VG) Ola Solbakken (23) dominerer i Eliteserien, mens landslagsledelsen følger nøye med. Neste uke kan han bli tatt ut i sin første landslagstropp.

TRØNDERE I BYEN: Ola Solbakken glitret med sin scoring mot Molde, og på tribunen satt familie og venner som hadde tatt turen fra Trøndelag.

Sammen med landslagets analysesjef Andrew Findlay, så Ståle Solbakkens assistent, Kent Bergersen, Bodø/Glimt ta et stort steg mot seriegull på Aker stadion etter 2–0-seieren onsdag kveld.

Etter høstens storspill har Ola Solbakken fått uthevet skrift på «potensielle spillere»-listen til landslagsteamet. På direkte spørsmål fra VG om hvor mange plusser i boka de har notert på trønderenden siste uka, svarer Bergersen følgende:

– Det har blitt noen det, sier Solbakken-assistenten og smiler.

Kent Bergersen under en av landslagets samlinger i Spania tidligere i år. Onsdag var han på plass på Aker stadion.

På seks døgn har spilleren Solbakken scoret to ganger mot José Mourinhos Roma, én gang i Drammen søndag, og et nytt mål i «seriefinalen» mot gullrival Molde.

Nettkjenningen onsdag kveld var sesongens sjette i Eliteserien. Det er nå han er brennhet.

– Det er selvfølgelig artig å bli lagt merke til. Men det beste er at jeg føler jeg har mye mer inne. Det er bare å fortsette å bygge videre på dette. Det ville gitt meg ennå mer motivasjon og en bekreftelse som forteller meg at alt egentlig er opp til meg selv. Gjør jeg det godt i Bodø, er det gode muligheter for at ting kan skje, sier Solbakken til VG om landslagsledelsens beskjed.

Én som er klinkende klar i sin tale, er Eurosport-ekspert Joacim Jonsson. Han mener Solbakken må inn i troppen mot Lativa og Nederland i november.

– Solbakken må med i neste tropp. Han er annerledes enn de andre kantene. Han har fart og fysikk, men han er også blitt mye dyktigere til å ta valg med og uten ball. Norge må ta med formspillerne. Det er Solbakken, sier Jonsson til VG.

– Hva ville det gitt deg å bli med i en tropp?

– Enda mer motivassjon til å fortsette å levere. Det er klart det hadde vært motiverende, svarer Ola Solbakken.

PS: Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer sin neste tropp tidlig i neste uke.