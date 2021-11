Hat trick-helt Mawa snudde kampen etter marerittåpning

(Odd – Kristiansund 2–4) Moses Mawa (25) hadde bare notert seg for én scoring i KBK-drakten. Mot Odd svarte han med å snu kampen på egen hånd etter en marerittåpning av de sjeldne.

7. nov. 2021 18:56 Sist oppdatert 11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det var på tide å score igjen. Nå har jeg funnet ut av det. Jeg scoret på tre i dag, så nå er det bare å fortsette. Når den første kommer, blir det flere, sier Mawa til Discovery+ etter kampslutt.

Spissen måtte også svare på kritikk rettet fra fotballekspert Joacim Jonsson underveis i kampen. Under ettermiddagens Fotball Direkte mente svensken nemlig at han aldri hadde sett en dårligere avslutter enn den tidligere KFUM og Strømsgodset-spilleren.

– Moses Mawa tror jeg ikke scorer om han står inne i mål. Hadde ikke keeperen stått der, hadde han ikke scoret. Han er alt, alt, altfor dårlig avslutter, sa Jonsson.

Mawa mener eksperten ikke hadde dekning for å melde det han gjorde.

– Om han hadde sett meg i OBOS, så tror jeg han hadde hatt en annen mening, sier spissen.

Men det startet på verst tenkelig vis for gjestene. Allerede etter 16 sekunder lå den første i nettet. Uten at Kristiansund i det hele tatt hadde vært borti ballen, stanget unggutten Conrad Wallem hjemmelaget i føringen.

– Den kom fort. Det var rett opp og i mål. Det er nok det raskeste jeg noen gang har scoret, sier målscorer Wallem til Discovery+.

Det holdt derimot ikke for hjemmelaget. Torgil Gjertsen og tre ganger Mawa sørget for at gjestene kunne ta med seg alle poengene hjem til Nordmøre, selv om Tobias Lauritsen og Odd reduserte til 2–3 og presset på i en liten periode.

– Vi viser mental styrke når vi slår tilbake etter å ha havnet under så tidlig. Dette var en strålende bortekamp, sier KBK-trener Christian Michelsen.

KBK-spiss Moses Mawa kunne juble etter tre nettkjenninger mot Odd.

For KBK lot seg virkelig ikke ryste av å havne under like etter avspark. Allerede før det var spilt fire minutter var utligningen et faktum. Gjertsen var våkent fremme på en retur fra Odd-keeper Leopold Wahlstedt og kranglet ballen i nettet. 1–1.

Etter at sjokket hadde lagt seg i Skien, normaliserte kampen seg i større grad. Både Mawa, Gjertsen og Odds Sander Svendsen hadde flere muligheter inn mot hvilen, men 1–1 holdt til halvtid.

– Vi sover fra start, men retter det raskt opp igjen. Etter det gjør vi en god omgang. Vi ruller opp og er gode med ball. Men vi skulle helst ha satt flere. Det er lenge siden vi har spilt slik fotball, oppsummerte Torgil Gjertsen overfor Discovery+ på vei inn til pause.

Les også Mot alle odds: Suksessfaktorene bak KBK-eventyret

Selv om den andre scoringen uteble for gjestene i førsteomgang, måtte de ikke vente lenge etter sidebyttet. Mawa, som kom fra Strømsgodset i sommer, hadde ennå til gode å virkelig åpne målkontoen i sin nye klubb. Foran kveldens kamp var én scoring fasit etter overgangen i sommer.

Da 48 minutter var spilt, skulle det derimot løsne. Etter flere brente muligheter før pause, sendte han like så godt ballen opp i vinkelen fra hjørnet av 16-meteren.

Seks minutter senere løp samme mann like så godt et innlegg fra Torgil Gjertsen i mål. 3–1 favør gjestene.

KBK-spillerne feirer kampens tredje scoring.

KBK virket å ha god kontroll, før utligningen kom litt ut av ingenting. En godt slått corner av Sander Svendsen ble ekspedert i nettet av Tobias Lauritsen etter 65 minutter.

Dermed var det full kamp igjen i Skien, og hjemmelaget festet grepet – men bare i en liten periode.

77 minutter spilt og Moses Mawa fikk sitt hat trick. Hans tredje scoring kom etter at han plukket opp nedfallsfruktene etter et Coly-raid. Alene med keeper gjorde Mawa alt riktig, og dermed økte han målkontoen fra ett til fire for KBK – og det innenfor en liten omgang.

Det endte 4–2 til Kristiansund på Skagerak Arena.

– Jeg er forferdelig skuffet. Jeg hadde håpt på noe helt annet, men vi gir bort for enkle mål, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery+ etter kampslutt.