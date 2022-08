Tapte for første gang på 20 kamper: Rystet og videre til playoff

(Kisvarda – Molde 2–1, sammenlagt 2–4) Det startet med en stygg feilpasning av Martin Linnes. Men endte i playoff for Molde.

11. aug. 2022 22:50 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 19 kamper og tre måneder uten nederlag, kom tapet for Molde. Men avansementet til playoffkampene for Europa Conference League mot Wolfsberger ble sikret. Hjemmekampen neste torsdag går på VG+ Sport.

Erling Braut Haaland scoret for tre år siden sitt første hattrick for Salzburg mot nettopp Wolfsberger.

Østerrikerne gikk tirsdag videre etter 4–0 over Gzira United på Malta. Wolfsberger gjorde det sterkt sist sesong, men imponerte ikke i den målløse hjemmekampen mot Gzira og røk sist helg 1–5 for LASK på hjemlig gress.

Muligheten er god for å komme til et nytt europeisk gruppespill for Molde. Som for 17 måneder siden knepent ble slått ut av åttedelsfinalen av Europa League etter både seier og tap mot Granada.

– Molde imponerte ingen i dag, sier VG-kommentator Mats Arntzen.

Martin Linnes rullet ut den røde løperen mot playoff med sin 3–0-scoring i hjemmekampen. Men Molde-kapteinen gjenskapte spenningen med en håpløs bakoverpasning bare 14 minutter ut i returkampen.

Jasir Asani sa takk som byr. Albaneren passerte en passiv keeper Jacob Karlstrøm og satte ballen i det tomme buret. Plutselig var spenningen tilbake i Ungarn. Hjemmelaget dominerte den første omgangen.

Et kvarter senere var det duket for en ny scoring av kantspilleren.

Molde bød slettes ikke på godt nok press på ballfører.

Jasmin Mesanovic fant Asani i mellomrommet. Han fikk tid og rom til å banke ballen i hjørnet rett utenfor 16-meteren.

Dermed var Molde i trøbbel.

Daniel Fofana fikk to klare sjanser til å følge opp drømmescoringen fra det første møtet. Men Molde-spissen virket stresset og bommet på begge.

– Nå må Molde finne tilbake til seg selv, meldte ekspert Petter Bø Tosterud i VGs studio halvveis.

Molde lå under 2–0 ved pause også mot Kristiansund sist. Da tok Erling Moe grepene som endret kampen. Nå endret han fra 5–3–2 til 5–4–1-formasjon ved å trekke Ola Brynhildsen tilbake.

2. omgang åpnet med to gule kort til hjemmelaget. Molde var bedre med. Men Kisvarda leder den ungarske ligaen etter å ha tatt sølv bak Ferencvaros sist sesong. De hadde fortsatt grep om kampen.

Men Brynhildsen brukte sin nye posisjon til å spille midtbanekollega Sivert Mannsverk tvers gjennom hjemmeforsvaret. Matchvinneren fra cupfinalen satte ballen inn med en nøyaktig bredside 20 minutter før slutt.

Dermed roet de verste nervene seg.

Kanskje dukker en gammel kjenning opp i en Molde-høst som kan komme til å inneholde kamper i tre turneringer.

I et intervju med Romsdals Budstikke før kampen hintet nemlig den gamle klubbhelten Mame Biram Diouf om at han ønsker seg tilbake. 34-åringen fra Senegal er for tiden klubbløs.

– Jeg håper det, sier Diouf til avisen på spørsmål om fremtiden og om det er plass til Molde.

Diouf var i Molde fra 2007 og 2009 før han ble solgt til Manchester United. De siste ti årene har han vært i Hatayspor, Stoke og Hannover. Han scoret 23 mål på 52 kamper for Molde i eliteserien.