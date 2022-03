Solbakkens bønn: Klubbene peker på annet problem

Landslagssjef Ståle Solbakken får støtte i sin bønn om stadioner med gress, men Eliteserien-topper peker på det også trengs fasiliteter til å trene.

– TYPISK NORSK: VIF-trener Dag-Eilev Fagermo tror hovedgrunnen til at det er mange kunstgress-stadion er politisk, men han vil ikke at barn og unge skal bruke de store stadionene før de er på seniorlag.

– Det er ikke gress på selve stadion som er den største utfordringen. Det er å finne områder hvor du kan ha treningsbaner, sier Torgeir Bjarmann, sportslig leder i Stabæk.

11 av 16 lag i Eliteserien har kunstgress. Det mener Solbakken hemmer utviklingen av norsk fotball, noe tok opp i en lang tirade på en pressekonferanse mandag. Bjarmann støtter synet. Men han tror det er en utfordring som er større enn å få gress på stadionene.

– Å kjøpe mark i Norge for å bygge anlegg er ganske dyrt. Her på Bekkestua skjønner jeg ikke hvordan Stabæk skal ha råd til å kjøpe område for treningsbaner, sier Bjarmann.

Stabæk spiller på gress, men det meste tyder på at det blir kunstgress på den nye stadion som forhåpentligvis blir klar i 2023.

SPORTSLIG LEDER: Torgeir Bjarmann i Stabæk.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har vært tilhenger av kunstgress lenge, men er skuffet over at kunstgressene ikke har utviklet seg og blitt bedre. Derfor er han nå mer positiv til gress og ber om gode treningsforhold.

– Skal norsk fotball være med, må vi ha treningsfasiliteter. Vi har bygd opp gode akademier de siste årene, men Fotball-Europa er langt foran oss på anlegg. Infrastruktur koster, men det er helt avgjørende, sier Fagermo.

– Bra gress på stadion og treningsanlegg er en utfordring toppfotballen bør klare.

Fakta Disse spiller på kunstgress: Disse 11 klubbene har kunstgresshjemmebane i 2022: Aalesund, Bodø/Glimt, HamKam, Kristiansund, Molde, Odd, Sarpsborg, Strømsgodset, Tromsø, Viking og Vålerenga. Disse fem har naturgress: Lillestrøm, Rosenborg, Haugesund, Jerv og Sandefjord. Vis mer

Den profilerte treneren tror årsaken til at så mange klubber har kunstgress er politisk - ved at flere da kan bruke stadion. Men han mener de store stadionene ikke skal være for ungdomslag og barneskoler.

– Det er for mange kunstgressbaner som er slitt, og man får likevel spille på dem, som på vår stadion. Jeg er kanskje gammeldags, men jeg synes unge spillere skal få ha en drøm om å debutere på de store stadionene for seniorlag. Nå er stadionene som et breddeanlegg. Vi skaper ikke sult og det er litt typisk norsk, sier Fagermo.

Ole Erik Stavrum, direktør i Molde, sier det ikke er noe diskusjon om å bytte fra kunstgress til gress.

– Det har med klima og brukstimer å gjøre. Hvis vi skulle hatt naturgress på stadion, måtte vi ha bygd ut et treningsanlegg. Det har vi ikke på tapetet akkurat nå, sier Stavrum.

Erik Nevland, sportslig leder i Viking, tviler på gress i Stavanger med det første.

– Jeg skjønner at Ståle ønsker det fra landslagsperspektiv. Men for vår klubb, slik situasjon er nå, er kunstgress det beste. Det går på kapasitet og antall treningstimer. Jo flere timer ungdommen får trene, jo bedre blir de, sier Nevland og legger til at det er gode argumenter begge veier.

Solbakken mener norsk fotball taper gode penger på overganger fordi utenlandske klubber er skeptiske til kunstgress.

– Det er vanskelig å fastslå, men det er en kjensgjerning at speidere liker å se spillere på gress. Derfor er Nadderud godt besøkt, ikke bare fordi speidere vil se på Stabæk. Jeg tror det Bodø/Glimt gjør på bortebane i Europa blir vurdert enda høyere enn hjemmekampene, sier Bjarmann.

