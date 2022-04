Ellevill scoringsfest: Haaland-dobbel da Dortmund filleristet Wolfsburg

(Borussia Dortmund – Wolfsburg 6–1) For første gang på 84 dager, fant Erling Braut Haaland veien til nettmaskene for Dortmund.

ENDTE MÅLTØRKEN: Erling Braut Haaland fant veien til nettmaskene for Dortmund for første gang siden 22. januar.

16. apr. 2022 17:19 Sist oppdatert nå nettopp

Sist Haaland scoret for Borussia Dortmund var 22. januar. Etter det fulgte fem seriekamper hvor målmaskinen gikk målløs av banen. Jærbuen scoret for landslaget både mot Slovakia og Armenia i mars, men først lørdag, etter 84 dager uten mål i Tyskland, endte han måltørken. Det med to mål i storseieren mot Wolfsburg.

Med drøye syv minutter igjen av den første omgangen kom Julian Brandt stormende mot Wolfsburgs 16-meter. 25-åringen slapp ballen til Marco Reus, som inne i boksen satte kursen mot sisteskanse Koen Casteels som rykket ut. Det Casteels ikke så, men som Reus fikk med seg, var at på bakerste stolpe kom Haaland stormende.

Reus slapp ballen til nordmannen som hadde verdens enkleste jobb med å sette ballen i nettet. Og nordmannens første scoring, kampens femte, kom etter 14 elleville minutter med angrepsfotball fra Dortmund.

– Måltørken er over for Haaland, endelig. Alt fungerer for Dortmund, utbrøt Viasats kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Det ble ingen mål i første halvdel av den første omgangen, men så brukte Dortmund 4 minutter og 37 sekunder på å score kampens tre første mål, fra kampuret viste 23.08 til 27.45.

Først steg den 17 år gamle debutanten Tom Rothe høyest til værs på en corner og plasserte ballen i mål. Så serverte Haaland en lekker pasning Axel Witsel som alene med keeper satte 2–0. Deretter fulgte Manuel Akanji opp med en lang tå og styring i nettet for 3–0.

Så måtte hjemmefansen smøre seg med hele seks minutters tålmodighet før neste scoring. Fra distanse klinte Emre Can til og snek ballen i nettet for 4–0. Og fire minutter senere endte altså Haaland sin måltørke.

– Det som skjedde etter at Borussia Dortmund scoret 1-0, vi må være ærlig, det var ikke Bundesliga verdig, sa Wolfsburgs sportsdirektør Marcel Schäfer til Sky etter kampen.

Og når Haaland for første gang på nesten tre måneder skrev sitt navn i målprotokollen igjen, nøyde han seg ikke med ett mål.

For ti minutter ut i den andre omgangen luktet nordmannen scoringsmulighet igjen. Etter en vakker gjennombruddspasning fra Brandt, klemte Haaland til fra skrått hold og sendte ballen i nettaket for 6–0.

Snaue ti minutter før fulltid var det Wolfsburg som imponerte og sørget for at lørdagens kamp ikke ble deres største tap i historien, da Ridle Baku plasserte kulen i krysset og reduserte til 6–1.