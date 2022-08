Fotball Norway Cup Ukraina United består av ungdom som har flyktet fra krig: – De trenger et pusterom.

Omtrent 2000 lag fra 30 land er påmeldt til Norway Cup. Ukraina United skiller seg ut i mengden.

For litt over 30 dager siden kom 14 år gamle Diana Rusanova til Norge. For en uke siden hadde hun aldri sparket en fotball før. Denne uken skal hun spille i Norway Cup.

Diana og de andre ungdommene på Ukraina United holder til på flyktningmottaket i Kongsberg. Nå ønsker det helt spesielle laget å vise seg frem på Ekeberg, og kjemien har de måttet finne på rekordtid.