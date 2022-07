Ohi vil ha «serbiske tilstander» i Norge: – Enorm forskjell

Ohi Omoijuanfo (28) meldte overgang fra Molde til serbiske Røde Stjerne i januar. I Serbia har ting gått opp og ned for spissen – men kulturen er en helt annen enn i Norge, mener spissen.

KULTUR: Ohi Omoijuanfo trives godt i den serbiske toppklubben Røde Stjerne og er svært fornøyd med supporterkulturen i landet.

Etter overgangen fra Molde har Ohi notert seg for elleve scoringer på sine 22 første kamper for den serbiske storklubben.

Sammen med sin kone og to barn har han nå funnet seg godt til rette i Beograd. På telefon med VG forteller nordmannen at han stortrives med sin nye tilværelse – og det er spesielt én ting som har overrasket han positivt.

– Fotballkulturen og fansen er helt fantastisk. Da fyller opp stadioner både på hjemme- og bortebane. Det har ingenting å si hvor vi spiller, for de er der alltid. Man må komme hit og se for å skjønne hvordan supporterkulturen her er, sier Ohi.

KLAR: Ohi Omoijuanfo er klar for å gyve løs på en ny sesong i Serbia.

– Enorm forskjell

– Det er mange flere folk på stadion og bruken av effektene, samt variasjonen i rop og sanger, er helt annerledes. Så kan alle (supporterne) sangene her – ikke bare en liten gruppe.

Det svarer han på spørsmålet om hvordan supporterkulturen i landet er sammenlignet med i Norge. Han utdyper:

– Jeg vet det er mye snakk om bluss i norsk fotball og at det ikke skal være lov og diverse. De effektene har de her og det gir en stemning som er bedre enn i Norge. Det er enorm forskjell på Serbia og Norge. Rammene rundt kampene er helt fantastiske og fansen vår er best på Balkan, mener han.

KULTUR: Supporterne i serbiske Røde Stjerne er en viktig del av fotballkulturen i storklubben.

Han er engasjert på telefonen når han snakker om tribunekulturen. 28-åringen mener at bluss er en effekt norsk fotball trenger mer av.

– Med tanke på bluss – så klarer man å gjøre det på en sikker måte, med enkelte som kan tenne fra hver supporterklubb, så synes jeg ikke at det er noe i veien med å gjøre det i Norge også. Det er jo en ting man må vurdere, hvorfor ikke høre på hva supporterne sier?

Ohi spilte i Lillestrøm fra 2010 til 2014. Han peker ut klubben fra Romerike som den eneste med supportere som kan minne om kulturen i Serbia.

– Det nærmeste man kommer i Norge er Lillestrøm, med tanke på kultur, variasjon og stemning. Spesielt mot Vålerenga, men den rammen får du bare når de spiller mot hverandre. Her får du den i samtlige kamper. I Norge må man ha et derby for at supportene skal komme på kamp, det må være noe spesielt, sier han og fortsetter:

– Et eksempel er IFK Göteborg og den sangen («Snart skiner Poseidon») de synger med hele stadion. Sånn er det her i Serbia. Og det er den stemningen vi mangler i Norge. Hvis Sverige kan ha det, hvorfor kan ikke Norge, spør han seg selv.

BLUSS: Røde Stjerne-supportere under en kamp mot Rangers i Europaligaen forrige sesong.

Må krige for plassen

28-åringen har vært ute i fire uker i oppkjøringen til sesongen, etter at han pådro seg en avrivning i leggmuskelen. Nå er han motivert for å kjempe seg tilbake i laget.

– Jeg må jobbe hardt for å fortjene plassen. Jeg har ikke fått vist meg fra min beste side ennå og har mer å vise fram, sier han og legger til:

– Jeg setter meg alltid delmål og nå er det å bidra til at vi kommer til Champions League.

Røde Stjerne vant toppdivisjonen i Serbia forrige sesong og går dermed inn i den tredje kvalifiseringsrunden for Champions League neste uke. Der møter de armenske Pyunik.

Treneren hans i klubben er den tidligere Inter-spissen Dejan Stanković (43). Ohi beskriver serberen følgende:

– Utenfor banen kan han være rolig og morsom, samt en man kan prate med. Som trener er han lik seg selv som spiller. En råtass som gikk i dueller med full kraft. Det er sånn han vil at vi skal spille. Vi skal løpe og krige, men når vi har ballen skal vi spille fotball. Han er stolt av at vi er Røde Stjerne, og forventningene hans er at vi skal vinne.

Røde Stjerne har startet sesongen med tre av tre seiere og ligger på tabelltopp. Ohi står med ett innhopp hittil denne sesongen.