VIF raste etter straffe: Dommeren nekter for å ha brukt storskjermen

VALLE (VG) (Vålerenga - Molde 1–1) Vålerenga raste mot avgjørelsen om å gi Molde straffe like før pause. Etter kampen tilbakeviste dommer Mohammad Aslan å ha brukt storskjermen som hjelpemiddel.

19. sep. 2021 19:02 Sist oppdatert 16 minutter siden

– At den vises på storskjermen, har ikke jeg noe oversikt over. Det er assistentdommeren og jeg som tar avgjørelsen, sier Aslan til VG.

Han forklarer opptrinnet på denne måten:

– Det er min jobb som kampleder å beslutte om den er innenfor eller utenfor. Først antar jeg at den er utenfor, og dermed blåser jeg frispark. Så går det noen sekunder, hvor vi bruker litt tid på å roe ned. Når vi får kontroll, er assistentdommer tydelig på at situasjonen er innenfor, og dermed konkluderer vi med straffe.

Henrik Bjørdal viste sin tydelige misnøye med dommer Mohammad Aslan.

Dommeren var borte hos assistentdommeren to ganger. Den første gangen stod han ved frisparkavgjørelsen, mens runde nummer to fikk ham til å endre standpunkt.

– Er han ikke tydelig på at det er straffe, også første gang du snakker med ham?

– Det er noen rammer rundt som gjør at vi ikke får med oss alt som blir sagt. Det er først når vi får kontroll på situasjonen og spillerne er borte jeg får en tydelig beskjed om at vi trenger noen sekunder ekstra og at det er snakk om en forseelse innenfor.

– Så han melder ikke det umiddelbart?

– Nei, det får jeg ikke med meg.

Det var like før pause at den dramatiske sitasjonen på Intility Arena oppstod.

Molde-spiller Martin Ellingsen fikk en liten berøring av Ivan Näsberg og gikk i bakken. Dommer blåste, men pekte på utsiden va 16-meteren. Dette til store protester fra Molde-leiren, som pekte på reprisene som rullet over storskjermen.

Molde-spiller Eirik Ulland Andersen pekte raskt på storskjermen da dommeren først markerte for frispark, og ble belønnet med det gule kortet.

– Han oppfordret meg til å se på skjermen, og det er usportslig opptreden, forklarer dommeren.

Selv var Ulland Andersen usikker på om han faktisk pekte på skjermen i kampens hete.

– Jeg er faktisk usikker på om jeg gjør det. I så fall er det helt greit, men jeg synes situasjonen er så viktig og avgjørende at dommeren burde tåle at vi protesterer. I den situasjonen kan han vise litt skjønn, sier Ulland Andersen til VG.

– Hva sier han om kortet når han endrer beslutning?

– Da vil han egentlig ikke snakke. Det er vanskelig å vite hvilke vurderinger som ble gjort, men rett skal være rett.

At dommerteamet omgjorde situasjonen, fikk mange til å reagere, og VIF-spillerne freste mot dommerteamet. Dag-Eilev Fagermo var helt klar i sin tale: Dette var aldri et straffespark, mener han.

– Det går ikke an å være uenig i det når man ser bildene. Vi ser bilder både bakfra og fra siden, så den kappen Ellingsen sier han får, eksisterer ikke, sier Fagermo til VG.

– Han sier vel det for å slippe mer styr, legger han raskt til.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem og Fagermo var tydelig uenige i intervjuet med Discovery+ etter kampen. Overfor VG står han fortsatt på sitt.

– Jeg synes straffen deres var billig også, så jeg tror det er hvilken blå øyne som ser, som avgjør hva man mener. Men når dommeren først dommer, er det i alle fall straffe og ikke frispark, sier Wolff Eikrem til VG.

Molde-spiller Ellingsen - som scoret det omstridte straffesparket - er klar på at dommerteamet gjorde det rette da de ombestemte seg.

– Jeg kjente en klar berøring, som gjør at jeg spenner bein på meg selv. Det er ingen tvil, og det gir jeg dommer klar beskjed om. De brukte lang tid, men de falt ned på riktig avgjørelse til slutt, sier Ellingsen til VG.

Han forstår at det reageres på at avgjørelsen ble omgjort.

– Absolutt. Om det er en av assistentene som gir beskjed, er det vel greit.

Det var Henrik Bjørdal som sendte Vålerenga i ledelsen til 1–0 tidligere i omgangen. Også dette fra ellevemeteren, etter at Ola Brynhildsen var både klønete og uheldig. Det straffesparket var det ingenting å si på. Scoringene fra ellevemeteren ble kveldens eneste. Det endte 1–1 i hovedstaden.