VIF raste etter straffedrama: - Forbannet

VALLE (VG) (Vålerenga - Molde 1–1 kampen pågår) Etter kraftige protester og en storskjerm som viste situasjonen to ganger, ga dommer Muhammad Aslan Molde straffespark - etter å først ha dømt frispark på utsiden av 16-meteren.

Vålerenga-spillerne protesterte høylytt da dommerteamet ombestemte seg og ga Molde straffesparket.

19. sep. 2021 19:02 Sist oppdatert nå nettopp

– Det jeg reagerer på er at vi har bedt om VAR i eliteserien, men dette er VAR 2.0. Det er helt åpenbart at de står og ser på skjermen når den vises i reprise. Så det gjør meg forbannet. Men jeg orker ikke stå her og prate om det, sier Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation til Discovery+ på vei inn til pause.

Like før pause oppstod den svært dramatiske sitasjonen på Intility Arena.

Molde-spiller Martin Ellingsen fikk en liten berøring av Ivan Näsberg og gikk i bakken. Dommer blåste, men pekte på utsiden va 16-meteren. Dette til store protester fra Molde-leiren, som pekte på reprisene som rullet over storskjermen. Eirik Ulland Andersen fikk også det gule kortet for dette.

Etter at protestene fra Molde-spillerne roet seg, gikk dommeren igjen bort for å prate med linjedommer og gjorde om beslutningen.

Det fikk flere til å reagere, og VIF-spillerne freste mot dommerteamet.

– Straffesparket er soleklart. Det som er spørsmålet og problemet som er relevant her er: Brukte assistenten storskjermen til å dømme den innafor? Det vet ikke jeg, men det så slik ut, sier Eurosport-ekspert Bernt Hulsker i Fotball Direkte.

– Noen sier han gjorde det, men det vet jeg ikke. Det blir ord mot ord, legger han raskt til.

Molde-spiller Ellingsen er i likhet med Hulsker klar på at dommerteamet gjorde det rette da de ombestemte seg.

– Han er vel litt uheldig og tråkker på meg. Men er vel soleklar. Jeg snubler absolutt ikke i egne ben. Han tråkker på meg og er uheldig, sier Ellingsen til Discovery+.

Men at straffesparket i det hele tatt var klart, er det flere som er uenige i. TV 2-kommentator Kasper Wikestad skriver følgende på Twitter:

– Det straffesparket til Molde må være noe av det dummeste jeg har sett. Både straffen og det som skjer frem mot avgjørelsen.

Arrangementsansvarlig i Vålerenga, Anita Alexandersen, sier følgende om hvorfor situasjonen ble vist på storskjermen.

– Det er lov å vise én reprise av alle ting, men vi prøver selvfølgelig å sette plakat på kontroversielle situasjoner. Jeg tror det ble vurdert at denne ikke var kontroversiell, sier arrangementsansvarlig Anita Alexandersen i Vålerenga.

Hun er imidlertid klar på at hun ikke kjenner inngående hvilke vurderinger som er gjort i dette tilfellet.

Det var Henrik Bjørdal som sendte Vålerenga i ledelsen til 1–0 tidligere i omgangen. Også dette fra ellevemeteren, etter at Ola Brynhildsen var både klønete og uheldig. Det straffesparket var det ingenting å si på.

Både Vålerengas Vidar Örn Kjartansson og Moldes Magnus Wolff Eikrem og Martin Ellingsen traff metallet i den fartsfylte førsteomgangen på Intility Arena. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1–1, og er akkurat i gang med andreomgang.

