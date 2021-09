Fotball Premier League Senket Tottenham med drømmedebut (Crystal Palace - Tottenham 3–0) Debutant Odsonne Edouard (23) noterte seg for to scoringer på seks minutter etter at han kom inn fra benken mot serielederen. Den første kom allerede etter 30 sekunder. Odsonne Edouard la inn gode aksjer for å bli Crystal Palace-fansens nye yndling. Daniel Nerli Gussiås, VG 8 minutter siden Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG. Høytflyvende Tottenham gikk på en real smell på Selhurst Park. Det sørget debutant Odsonne Edouard og Wilfried Zaha for. Førstnevnte, som har bøttet inn mål for Celtic i Skottland, brukte bare 30 sekunder i Premier League for å notere seg på scoringslisten. Forarbeidet var det selvsagt Zaha som sto for. Dagens andre scoring for Edouard kom på overtid. Selhurst Park kokte lørdag ettermiddag. Og det var helt og holdent fullt fortjent. Det var hjemmelaget som var det førende laget hele veien, og serielederen gikk faktisk hele førsteomgang uten en eneste avslutning. Nærmest scoring før pause var Palace, med innlånte Conor Gallagher noen minutter før hvilen. Unggutten kom til avslutning fra fem meter, og det var nærmest bare tilfeldigheter som gjorde at Tottenham ikke slapp inn sitt første mål for sesongen.

Kampen fortsatte i samme spor etter hvilen. Tottenham fortsatte å være tannløse, mens Crystal Palace virkelig festet grepet. Vertene produserte større og større muligheter, og da Japhet Tanganga mistet hodet to ganger på kort tid, lå alt til rette for at uttellingen snart måtte komme.

Dommer John Moss sendte Japhet Tanganga tidlig i garderoben.

Conor Gallagher fortsatte å være et aktivum, og skaffet etter hvert hjemmelaget det forløsende straffesparket kvarteret før slutt. Wilfried Zaha var iskald da han fikk muligheten fra ellevemeteren, og sendte Hugo Lloris feil vei.

Tottenham evnet ikke å sette inn noen sluttspurt, og knappe ti minutter senere var alt håp ute for serielederen da Edouard sikret 2–0. På overtid kom også den tredje.

Harry Kane og resten av Tottenham-spillerne fikk det tøft mot Patrick Vieiras Crystal Palace.

Dermed tok Crystal Palace og Patrick Vieira sin første trepoenger for sesongen, mens Tottenhams perfekte sesongstart fikk seg et skudd for baugen.